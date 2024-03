„Ofnerfrisch“: Backprofi Christian Ofners neuester Back-Hit

Das neue Buch aus Christian Ofners Backschule lockt Hobbybäcker mit über 40 frischen Rezepten für zuhause. „Die Ideen für neue Rezepte sprudeln nach wie vor in meinem Kopf“, verrät Ofner. Die Nachfrage nach seinen Backkursen ist ungebrochen und die Rezeptzugriffe auf seiner Website erreichen monatlich mehrere zehntausend.

Signierstunde mit Backstar

In Ofners Backshop in Gleisdorf signiert der Backexperte persönlich jede Menge Buchbestellungen und erfüllt die Signierwünsche seiner Fans. Am Samstag, dem 16. März 2024, öffnet Ofner seinen Shop in Gleisdorf auch am Wochenende. Von 10 bis 14 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, Christian Ofner persönlich zu treffen, das neue Buch zu erwerben und signieren zu lassen.