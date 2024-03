ÖFB-Legende drückt Austria Klagenfurt am Sonntag die Daumen

Ende Jänner liefen sie sich erstmal seit Jahren wieder über den Weg: Peter Pacult bereitete seine Mannschaft an der kroatischen Adriaküste auf den zweiten Teil der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 vor, Ivica Vastic trainierte am Nebenplatz die U19 des HNK Šibenik, dem Partnerklub der Violetten. Sonntag sitzt die ÖFB-Legende im Wörthersee-Stadion auf der Tribüne, um der Austria Klagenfurt im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe gegen den SK Rapid die Daumen zu drücken.

Pacult: „Großartiger Fußballer, feiner Mensch“

„Ich kenne Ivo schon sehr lange, er war ein großartiger Fußballer, eine Riesenbereicherung für jede Mannschaft. In seinem letzten Spiel für den LASK hat er mich mit einem Freistoßtreffer in der Ewigen Torschützenliste der Bundesliga eingeholt. Es sei ihm vergönnt, weil er einfach ein ganz feiner Mensch ist. Ich freue mich, dass Ivo sich auch für die Austria Klagenfurt engagiert, davon kann der Verein nur profitieren“, so Pacult. Anfang des Jahres hatte die SEH Sports & Entertainment Holding den früheren Teamspieler Vastic als Head of Player Development eingestellt. Der 54-Jährige kümmert sich in dieser Funktion um die Weiterentwicklung hoffnungsvoller Talente der Austria Klagenfurt sowie ihrer Partnerklubs FC Viktoria 1899 Berlin und HNK Šibenik. Beim kroatischen Zweitliga-Zweiten übernahm er darüber hinaus die Rolle des U19-Trainers.

Gehört zu den Großen im österreichischen Fußball

„Natürlich habe ich die Austria schon nach dem Aufstieg in die Bundesliga intensiv verfolgt. Es ist großartig, was Peter Pacult mit seiner Mannschaft seit drei Jahren auf konstant hohem Niveau leistet, da kann man nur gratulieren“, betont Vastic. Ebenso wie Austria-Coach Pacult zählt auch Vastic zu den Granden des österreichischen Fußballs. In 441 Partien lief er in der höchsten Spielklasse auf und erzielte 153 Treffer. Vor allem bei Sturm Graz, dem LASK und Austria Wien hinterließ er seine Spuren, feierte zwei Meisterschaften, vier Pokalsiege, drei Supercupsiege, zweimal wurde er Torschützenkönig. Für die Nationalmannschaft stand Vastic 50-mal am Feld, dabei gelangen ihm 14 Treffer.