Wohnhausbrand in St. Andrä – Feuerwehreinsatz im Gange

Veröffentlicht am 7. März 2024

Um 18.29 Uhr wurde ein Wohnhausbrand in St. Andrä gemeldet. Mehrere Feuerwehren der Gemeinde sind derzeit im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen, wie die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal meldet. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Es gibt derzeit keine Informationen über Verletzte.

Update: 20.14 Uhr

Ein Kaminbrand hielt am Donnerstagabend, dem 7. März 2024, sämtliche Feuerwehren in Atem, als sie zu einem Einsatz in Kollegg gerufen wurden. 12 Mannschaftsmitglieder der Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal waren vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehren aus Fischering, Jakling, Eitweg, Kollnitz, Maria Rojach und Wolfsberg waren ebenfalls zur Stelle. Auch die örtliche Polizei St. Andrä war vor Ort.

