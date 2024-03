Kollision am Wilden Kaiser: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Veröffentlicht am 7. März 2024, 20:27 / ©AdobeStock_262055775

Am Donnerstag, dem 7. M√§rz 2024, um 12.51 Uhr, ereignete sich auf der B178, der Loferer Bundesstra√üe, im Gemeindegebiet von Going am Wilden Kaiser ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Vorfall wurden eine 64-j√§hrige √Ėsterreicherin und eine 61-j√§hrige Deutsche unbestimmten Grades verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich besch√§digt.

Rettungsmaßnahmen nach Unfall

Die Rettungsmaßnahmen wurden durch zwei Polizeistreifen, ein Rettungsfahrzeug sowie die Straßenmeisterei St. Johann in Tirol koordiniert. Die genaue Unfallursache und weitere Details sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Verletzten wurden umgehend medizinisch versorgt.