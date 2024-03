Wetter-Mix in Österreich: Tief verzieht sich, Sonne kommt hervor

In der östlichen Hälfte Österreichs schwächt sich das Tief ab und das Wetter bessert sich langsam. Während südliche und östliche Regionen noch mit Schneeregen zu kämpfen haben, erwartet den Westen wechselhaftes bis leicht bewölktes Wetter. Die Sonne wird im Tagesverlauf öfter durchkommen, außer in einigen südlichen Gegenden, wo dichte Wolken für Regen oder Schnee sorgen könnten. Der Wind bläst lebhaft aus östlichen bis südlichen Richtungen, besonders an der Nordseite der Alpen. Frühe Morgenstunden bringen Temperaturen zwischen minus 5 und plus 4 Grad, während sie im Tagesverlauf auf 4 bis 15 Grad ansteigen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.