Zweiter Playoffs-Sieg: Rotjacken waren im Torfieber

In der aktuell laufenden Viertelfinalserie gegen die Pioneers Vorarlberg traten die Rotjacken am Donnerstagabend wieder vor eigenem Publikum an. In der Luft lag eine erwartungsvolle Stimmung, immerhin durften beide Teams bereits einen Playoffs-Sieg auf ihren Konten verbuchen. Damit herrschte ein vorübergehender Gleichstand, den es heute Abend auszubügeln galt. Eine Aufgabe, die der KAC ernst zu nehmen schien. Schon in der 13. Minute bugsierte Thomas Hundertpfund den ersten Treffer des Abends in die Maschen der Pioneers. Diese hatten sich noch nicht davon erholt, als Manuel Ganahl bereits zum zweiten Schlag ausholte. Schließlich komplettierte Jan Muršak in der 16. Minute das 3:0 im ersten Drittel.

Rotjacken bauten Vorsprung noch weiter aus

Schlag auf Schlag ging es auch im zweiten Spielabschnitt weiter. Wieder war es Ganahl, der den Puck ins Netz der Vorarlberger pfefferte. Wenige Sekunden später erhöhte Daniel Obersteiner den Spielstand auf 5:0, ehe Hundertpfund ein weiteres Mal ins gegnerische Tor traf. Und auch dann blieb den Pioneers kaum Zeit zum Durchatmen, denn die Rotjacken hatten eindeutig Blut geleckt. Schon in der 40. Minute landete Jensen Aabo den nächsten Treffer zugunsten des KAC. Den Vorarlbergern war es nicht mehr möglich, diesen Vorsprung aufzuholen. Sie mussten sich bei einem Spielstand von 7:0 geschlagen geben.