Trübe Aussichten: Kärntner Wetter bleibt weiter unbeständig

Veröffentlicht am 7. März 2024, 21:39 / ©Thomas Kaiser

Dicke Wolken verbergen am Freitag den Blick auf die Sonne. Am ehesten lässt sie sich im Osten und Nordosten Kärntens blicken. In den Bergen sind zudem vereinzelt schwache Schauer möglich. „Schnee fällt auf etwa 800 Meter Seehöhe herab“, erklärt man seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Die Temperaturen gehen meist nicht über 3 bis 7 Grad hinaus.