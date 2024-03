VSV kassiert nächste Niederlage in der Viertelfinal-Serie

Zum dritten Mal standen sich der EC iDM Wärmepumpen VSV und der HCB Südtirol Alperia am Donnerstagabend in der Sparkasse-Arena in Bozen gegenüber. Vor allem bei den Adlern war die Anspannung deutlich spürbar, immerhin sind die ersten beiden Matches der Play-Off-Serie für sie nicht ganz so verlaufen, wie gewünscht. Und auch heute schien die Blau-Weißen eine Pechsträhne zu verfolgen.

Adler bissen sich an Bozen die Zähne aus

Nur fünf Minuten nach dem Anpfiff erfolgte der erste Treffer des Abends. Und wieder waren es nicht die Adler, die sich über Fanjubel freuen durften. Verteidiger Josh Teves hatte den Puck nämlich direkt in ihre Maschen bugsiert und damit den Vorsprung für Südtirol erzielt. Diesen bauten Mike Halmo und Connor Ford im mittleren Spielabschnitt um zwei weitere Treffer aus.

Keine Chance für die Blau-Weißen

Auch das letzte Drittel lief nicht gerade rosig für die VSV-Adler. In der 42. Minute landete Domenico Alberga das 4:0 für die Südtiroler. Center Daniel Mantenuto traf ebenfalls ins Netz der Blau-Weißen, ehe Dustin Gazley den Spielstand in der 48. Minute endgültig in die Höhe trieb. In der sprichwörtlich letzten Minute erwachten schließlich auch die Villacher aus ihrem Winterschlaf und Robert Sabolic erzielte das 1:6. Zumindest ein kleines Trostpflaster, denn die Aufholjagd gelang dem VSV nicht mehr. Sie mussten die dritte Niederlage in Folge einstecken.