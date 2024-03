Frau wollte Brand selbst löschen, dies wurde ihr zum Verhängnis

Veröffentlicht am 8. März 2024, 06:48 / ©Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal

In der Wohnung einer 42-jährigen Frau fing ein vor einem Holzofen abgestellter Korb mit Brennholz Feuer. Als die Frau zurück in die Wohnung kam, bemerkte sie den Brand und eilte in die Wohnung, um diesen zu löschen. Sie wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung nach der Erstversorgung vor Ort ins LKH Wolfsberg eingeliefert.

80 Florianis im Einsatz

Der Brand konnte von den angerückten Feuerwehrkräften rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Im Einsatz standen insgesamt sieben umliegende freiwillige Feuerwehren mit etwa 80 Einsatzkräften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2024 um 06:50 Uhr aktualisiert