Flucht vor Polizei: Betrunkener sprang aus Auto und lief davon

Veröffentlicht am 8. März 2024, 07:06 / ©BMI/Egon Weissheimer

Am 7. März 2024 gegen 20.30 Uhr lenkte ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen einen Kastenwagen aus Oberglan kommend in Richtung Feldkirchen. Dabei versuchte ihn eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung zur Anhaltung zu bringen. Zunächst hielt der Lenker sein Fahrzeug an, beschleunigte aber kurz darauf sofort wieder und wollte sich augenscheinlich der Anhaltung entziehen. Die Zivilstreife verfolgte den Wagen bis zur relativ nahe gelegenen Hauseinfahrt des Fahrzeuglenkers.

Mann sprang aus Fahrzeug und flüchtete

Dort sprang der Mann aus dem Fahrzeug und versucht zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann anhalten und forderten ihn zunächst auf sich auszuweisen, was der Mann verweigerte. Daher wurde er zunächst wegen des Identitätsmangels vor Ort festgehalten, um seine Identität zu klären. Der Mann wehrte sich aktiv gegen die Anhaltung der Kollegen und versucht sich loszureißen und wehrte sich gegen die Versuche der Beamten ihn mittels Fixiertechniken an der Flucht zu verhindern.

Alkotest positiv

Schließlich wurde wegen der starken Gegenwehr des Mannes die Festnahme wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt ausgesprochen und vollzogen. Durch eintreffende unterstützende Kräfte konnte der Mann anschließen zur PI Feldkirchen gebracht werden. Ein dort durchgeführter Alkomatests ergab eine leichte Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem Mann vor Ort abgenommen. Er wird wegen des Lenkens unter Alkoholeinfluss verwaltungsrechtlich und wegen des Widerstands gegen die Staatsgewalt strafrechtlich zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2024 um 07:11 Uhr aktualisiert