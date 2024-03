Kärntner wollte als „Polizist“ zu Sport-Event – Ordner schöpft Verdacht

Veröffentlicht am 8. März 2024, 07:15 / ©5min.at

Am 7. März hat ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gegen 18.30 Uhr versucht, sich freien Zutritt zu einer Sportveranstaltung in Klagenfurt zu verschaffen. Der Mann hat sich dabei mit einer Karte der „International Police Association“ ausgewiesen und angegeben, er sei ein Polizist in zivil und hier um Kontrollen durchzuführen. Der Ordner schöpfte allerdings Verdacht und verständigte die richtige Polizei. Diese konnte den Schwindel aufdecken und den Mann anzeigen.