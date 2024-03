Weltfrauentag: Nur jede vierte Österreicherin fühlt sich fair entlohnt

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März, der dieses Jahr unter dem Motto „Invest in Her, Accelerate Progress“ steht, will eine Studie von Mastercard auf den Grund gehen, wie finanziell unabhängig sich Frauen in Europa fühlen. In der diesjährigen Umfrage wurden mehr als 12.000 Frauen und Männer aus zwölf europäischen Ländern – darunter auch Österreich – zum Thema Finanzinklusion befragt.

Gleiche Entlohnung ist „Mangelware“ am Arbeitsplatz

Die Studienergebnisse zeigen unter anderem Aufholbedarf für Österreichs Unternehmen: Nur 26 Prozent der Frauen in Österreich denken, dass ihr Arbeitsplatz Maßnahmen wie gleiche Entlohnung und gute Pensionsregelungen bietet. Der bekannte Gender Pay Gap beeinflusst 2024 weiterhin das Leben und finanzielle Fortkommen von Frauen. Mehr als jede Vierte (27 Prozent) in Österreich sagt aus, dass der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen sie in ihrer finanziellen Unabhängigkeit einschränkt. Das Ergebnis liegt knapp unter dem Europa-Durchschnitt von 28 Prozent.

Im EU-Vergleich: Österreicherinnen fühlen sich unabhängiger

In der Studie wurde außerdem untersucht, was finanzielle Unabhängigkeit für Frauen in Europa bedeutet und wie es um ihre finanzielle Bildung und Selbstbestimmung steht. 39 Prozent der Frauen beschreiben finanzielle Unabhängigkeit damit, dass der Blick auf den Kontostand kein negatives Gefühl mehr auslöst. Grundsätzlich fühlen sich 75 Prozent der Frauen in Österreich finanziell unabhängig, was deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegt (69 Prozent).

Finanzielle Unabhängigkeit für viele in weiter Ferne

Dennoch sind es 24 Prozent – das ist beinahe jede vierte Frau in Österreich – die sich finanziell abhängig fühlen. Von dieser Gruppe sind 26 Prozent der Meinung, dass sie ihre finanzielle Unabhängigkeit nie erreichen werden. Andere Länder in Europa zeigen ein noch härteres Bild. 50 Prozent der finanziell abhängigen Frauen in Frankreich und je 48 Prozent jener in Deutschland und Italien glauben nicht an ihre finanzielle Unabhängigkeit.

Finanzen mit hohem emotionalen Stress verbunden

Die Ergebnisse zeigen, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Finanzen in Österreich einen zu niedrigen Stellenwert besitzt. Auch wenn 23 Prozent der Österreicherinnen in der glücklichen Lage sind, sich aufgrund ihrer finanziellen Stabilität keine Sorgen über ihre Finanzen machen zu müssen, sieht das Thema bei vielen anders aus. 26 Prozent der Frauen steht nicht genügend Geld zur Verfügung, um sich mit dem Thema Sparen oder Investieren auseinanderzusetzen. Für fast jede fünfte Frau (21 Prozent) sind die Gedanken über ihre Finanzen außerdem mit hohem emotionalem Stress verbunden. Weitere 21 Prozent fühlen sich von der Komplexität finanzieller Angelegenheiten überwältigt. Hier herrschen in Österreich eindeutige geschlechtsspezifische Unterschiede. Männer haben hierzulande viel eher das Gefühl von finanzieller Stabilität als Frauen.

Über Geld spricht man nicht

In Österreich wird bekanntlich nicht gerne über Geld geredet – dem stimmen 36 Prozent der befragten Frauen und auch Männer zu. Österreich bildet im europäischen Vergleich beinahe das Schlusslicht. Diese kommunikative Barriere spiegelt sich in der Angst der Frauen wider, über die eigenen Finanzen zu sprechen. Beinahe jede dritte Frau (32 Prozent) hat Angst vor einer negativen Verurteilung. 35 Prozent der Österreicherinnen gaben sogar an, dass sie bei dem Thema Bedenken hinsichtlich ihrer Privatsphäre haben.

Soziale Medien zur finanziellen Weiterbildung

Deutlich hervorgehoben hat sich der Aufstieg der sozialen Medien als Instrument zur finanziellen Bildung. 28 Prozent der Frauen in Österreich geben an, dass sie soziale Medien für ihre finanzielle Weiterbildung nutzen. Besonders bei der Effektivität von TikTok als Quelle für Finanzinformationen sind österreichische Frauen aber skeptisch. Im Gegensatz zu anderen Lebensbereichen ist der Hype rund um die Künstliche Intelligenz beim Thema Finanzberatung noch nicht angekommen. Nur 4 Prozent der Frauen geben an, dass sie digitale oder KI-Vermögensberater nutzen, bei den Männern sind es bereits 8 Prozent.

Jede Zweite bezieht ihr Finanzwissen von der Familie

Einen hohen Stellenwert in der allgemeinen Finanzbildung hat für Österreicherinnen die Familie. Jede zweite Frau gibt an, dass ihre Familie / ihre Eltern die Hauptquelle für ihr Finanzwissen darstellt. Dies liegt über dem europäischen Durchschnitt (44 Prozent). Das generelle Interesse an den eigenen Finanzen ist in Österreich jedoch verbesserungswürdig. Nur 44 Prozent der befragten Frauen sind daran interessiert, ihre eigenen Finanzen zu verbessern. Damit weichen ihre Angaben stark von den Antworten von Frauen in Ländern wie Portugal (71 Prozent), Polen (67 Prozent) oder Italien (57 Prozent) ab.