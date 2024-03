„Schöckl Award“: Polizistinnen und Polizisten des Jahres werden gekürt

Veröffentlicht am 8. März 2024, 08:37 / ©LPD Stmk/Yorgun

Erstmals lädt die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark in Kooperation mit dem KSÖ-Landesclub Steiermark (Kompetenzzentrum Sicheres Österreich) und dem Land Steiermark zu diesem Galaabend ein. Dabei werden steirische Polizistinnen und Polizisten in acht Kategorien vom „Newcomer“ bis hin zum „Lebenswerk“ mit einem eigens designten Preis – dem „Schöckl Award“ – für ihr besonderes Engagement rund um die Sicherheit in der Steiermark ausgezeichnet. Mit dem Preis für „Gesellschaftsinnovation & Zusammenarbeit“ wird auch ein externer Award für gute Zusammenarbeit mit der Polizei vergeben. Gewählt wurden die Preisträgerinnen und Preisträger nach vorausgegangenen Nominierungen aus allen steirischen Bezirken von einer Fachjury. Sie bestand aus Vertreterinnen und Vertretern von Polizei, Wirtschaft, Medien und weiteren gewichtigen Organisationen des Landes. Neben den Ausgezeichneten und deren Familien werden auch hochrangige Repräsentanten des Landes als Ehrenpaten der jeweiligen Kategorien erwartet. Moderiert wird der Abend von TV-Moderatorin Kathrin Ficzko und Polizeisprecher Markus Lamb. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Polizeimusik Steiermark sowie die Kellerstöckl Musi.