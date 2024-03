„Helfende Hände“ greifen Kärntner Fußballvereine unter die Arme

Das Projekt will den Verein und speziell die Nachwuchsarbeit in den Mittelpunkt stellen. Zudem soll dabei unterstützt werden, gesunde, sichere und selbstständige Vereine zu entwickeln. Dabei orientiert man sich an den Bedürfnissen und Zielen der Vereine sowie an deren bestehenden Stärken und Schwächen. Die Kooperationspartner helfen Vereinen dabei, mit einem ganzheitlichen Ansatz Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit aller Menschen im Verein stärken und fördern werden. Erreicht werden soll dies in Zusammenarbeit mit einem Vertreter des Kärntner Fußballverbandes, der „Helfenden Hand“, um das Entwicklungspotenzial der Vereine auszuschöpfen.

So kannst dich anmelden

Nach der Registrierung auf der Website und Zusendung einer Anmeldebestätigung erfolgt die Vereinbarung eines ersten persönlichen Termins direkt im Vereinsumfeld mit der „Helfenden Hand“. Anschließend beginnt die Zusammenarbeit.