Sohn (18) stach mit Taschenmesser mehrmals auf Vater ein

Gegen 23.45 Uhr kam es nach bisherigem Ermittlungsstand in der Wohnung der Eltern zu einem verbalen Streit zwischen dem alkoholisierten Sohn und seinem Vater. Im Verlauf des Streits dürfte der 18-Jährige seinem 39-jährigen Vater mit einem Taschenmesser mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Die 38-jährige Mutter (ukrainische Staatsbürgerin) wollte den Streit zwischen den beiden schlichten. Dabei erlitt sie ebenfalls eine Schnittverletzung an den Händen. Die 38-Jährige verständige die Unterkunftgeberin und diese setzte die Rettungskette in Gang.

Vater schwer verletzt

Der 39-jährige Vater wurde schwer verletzt vom ÖRK in das LKH Feldbach eingeliefert. Die 38-jährige Mutter wurde von Sanitätern in der Wohnung versorgt und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Sohn festgenommen

Der Verdächtige verließ nach der Tat die Wohnung, er konnte jedoch nach kurzer Zeit von Polizisten angehalten werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Steiermark geführt. Der Verdächtige konnte aufgrund der Alkoholisierung noch nicht einvernommen werden.