Demo: Hier kommt es morgen zu Anhaltungen im Verkehr

Wegen einer Versammlung zum Thema „aktuelle Konflikte in Palästina-Israel“ kommt es am Samstag in der Zeit von ca. 16 bis ca. 17.30 Uhr zu Anhaltungen der Buslinien 52 und 62 beim Hauptbahnhof, der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 in der Annenstraße bis zum Hauptplatz und zu Anhaltungen der Buslinien 40 und 67 im Bereich Roseggerhaus. Die Versammlung beginnt um 16 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz. Um ca. 16.15 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Hauptbahnhof – Bahnhofgürtel weiter durch die Annenstraße – Südtiroler Platz – Murgasse zum Hauptplatz (Ankunft ca. 16.45 Uhr) in Bewegung, so informiert die Holding Graz.

Diese Linien sind betroffen Buslinien 52 und 62: Bei diesen Buslinien kommt es gegen ca. 16.10 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Bereich Hauptbahnhof/Eggenberger Gürtel zu Verzögerungen. Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: In der Zeit von 16.10 Uhr bis ca. 17.50 Uhr kommt es zu Anhaltungen dieser Straßenbahnlinien in der Annenstraße bis zum Hauptplatz. Hinweis für einen allfälligen Ersatzverkehr für die Linien 1, 4, 6, 7: Aufgrund der Sperre der Belgiergasse fährt der Ersatzverkehr ab Jakominiplatz über Griesplatz und Rösselmühlgasse. Während der Versammlungszug durch die Annenstraße geht, fährt der Ersatzverkehr über die Josef-Huber-Gasse und den Gürtel zum Hauptbahnhof. Buslinien 40 und 67: Bei diesen Buslinien kommt es gegen 16.30 Uhr bis ca. 16.50 Uhr im Bereich Annenstraße/Roseggerhaus zu Verzögerungen. Alternativstrecke zum Hauptbahnhof bei Sperre der Annenstraße: Fahren Sie mit den Linien 3 und 5 Richtung Andritz und steigen bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ zu den Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof um.