Kinderschutz-Zentrum Graz darf sich über Spende freuen

Auch dieses Jahr konnten Kinder am Faschingsdienstag in Zusammenarbeit mit Don Camillo ihre eigene Pizza backen. Erstmalig wurde ein Spendenbetrag von 3 Euro pro Pizza erhoben. Insgesamt konnten so 500 Euro an das Kinderschutz-Zentrum übergeben werden. „Wir freuen uns, dass das beliebte Kinder-Pizzabacken so gut besucht wurde und wir in Zusammenarbeit mit Don Camillo die wertvolle Arbeit des Kinderschutz-Zentrums in Graz unterstützen können“, so Center-Managerin Edith Münzer. Gemeinsam mit Don CamilloGeschäftsführer Friedrich Walter übergab Center-Managerin Edith Münzer den Spendenbetrag an Claudia Pregartner, Geschäftsführerin des Kinderschutz-Zentrums Graz.

Kinderschutz-Zentrum Graz

Das Kinderschutz-Zentrum in Graz sieht seine Aufgabe in der Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen und deren Familien bei Gewalterfahrungen, Krisen und verschiedenen anderen Problemen. 2023 konnte das Kinderschutz-Zentrum 801 Familien und 291 Kindern in Einzel- oder Gruppensettings begleiten und beraten.