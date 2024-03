Heute könnte es knallen: ISS-Trümmerteile rasen in Richtung Erde

Veröffentlicht am 8. März 2024, 10:07 / ©Pixabay

Laut Informationen des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) ist ab heute, Freitagmittag, bis morgen, Samstagmittag, mit dem Eintritt von Trümmerteilen in die Erdatmosphäre zu rechnen. Es handelt sich um ein abgestoßenes Batteriepaket der Internationalen Raumstation ISS. Die Überflugbahnen der Trümmerteile betreffen auch die Bundesländer Kärnten, Tirol und Vorarlberg.

Damit ist zu rechnen

Das Auftreffen von Trümmerteilen auf die Erdoberfläche ist äußerst unwahrscheinlich. Es ist lediglich mit Leuchterscheinungen oder der Wahrnehmung eines Überschallknalls zu rechnen. Laut den aktuellen Überflugberechnungen des BKK ist Kärnten heute, Freitag, zweimal betroffen – südöstlich von rund 16.20 Uhr bis rund 16.50 Uhr sowie südwestlich von rund 20.55 Uhr bis rund 21.25 Uhr. In Tirol sind Wahrnehmungen am heutigen Freitag zwischen 20.45 Uhr bis 21.15 Uhr möglich.

„Es ist unwahrscheinlich, dass etwas passiert“

Das Land Kärnten steht im laufenden Kontakt mit den ebenfalls betroffenen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und dem Innenministerium, erklärt Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner. Er betont in diesem Zusammenhang: „Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass etwas passiert, sehe ich es als meine vordringlichste Aufgabe, alles zum Schutz der Menschen in Kärnten zu tun. Umfassende, rechtzeitige und transparente Information ist dabei besonders wichtig.“ Dem Land gehe es darum, die Menschen im Hinblick auf ungewöhnliche Lichter und Geräusche bestmöglich zu sensibilisieren und Panik bereits im Vorfeld zu verhindern, heißt es in einer Aussendung abschließend.

„Panik im Vorfeld verhindern“

Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol, betont: „Eine transparente, rasche und breite Bevölkerungsinformation ist in solchen Fällen wesentlich, um die Menschen im Hinblick auf ungewöhnliche Lichter und Geräusche bestmöglich zu sensibilisieren und eine Panik bereits im Vorfeld zu verhindern. Auch wenn mit aktuellem Wissensstand lediglich mit Leuchteffekten und einem möglichen Überschallknall zu rechnen ist, verfolgen wir die Entwicklungen aufmerksam und stehen in engem Kontakt mit dem Innenministerium sowie den ebenfalls betroffenen Nachbarländern Vorarlberg und Kärnten. Bei Änderungen der Situation werden umgehend weitere Informationen bekanntgegeben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2024 um 10:18 Uhr aktualisiert