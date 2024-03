Odyssee: Krebskranke Villacherin erleidet verzweifelte letzte Stunden

Sie war verzweifelt, ängstlich und die Vorwürfe haben es in sich. Eine Villacherin, die schwer an Krebs erkrankte soll sich in ihren letzten Stunden vom Villacher LKH im Stich gelassen gefühlt haben. KABEG verspricht lückenlose Aufklärung.

Schwere Erkrankung – wenig Chance auf Heilung

Gibt es bei einer Krebserkrankung keine Chance auf Heilung, findet in der Regel eine auf die Bedürfnisse des Patienten angepasste Palliativversorgung statt. Bei Evelin* wurde am 4. Jänner 2024 Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Aufgrund der geringen Erfolgschancen wurde ihr von einer Behandlung abgeraten und nachdem sich ihr Zustand immer weiter verschlechtert hatte, wurde sie am 23. Jänner im LKH Villach aufgenommen. „Die behandelnde Oberärztin war um das Wohlergehen der Patientin sehr bemüht, jedoch war sie ab dem 27. Jänner auf Urlaub“, erklärt Alex W., ein langjähriger Freund von Evelin, in einem offenen Brief, der auch 5 Minuten vorliegt.

Eine Odyssee begann …

„Das gesamte Wochenende klagte Evelin über Übelkeit und Schwäche und erzählte, dass niemand von den Ärzten sich richtig um sie kümmern würde“, heißt es in dem Schreiben weiter. Am 30. Jänner erhielt sie schließlich die Hiobsbotschaft. Evelin sollte am nächsten Tag entlassen werden, da sie kein Akutfall für das LKH sei. „Man legte mir nahe, sie in ein Altersheim zu bringen, da sie vermutlich nur ‚Unterhaltung‘ benötige“, so Alex, der daraufhin vergeblich versuchte, eine Verlängerung der Unterbringung zu erwirken. Leider wurde dies vom LKH Villach abgelehnt. Laut eigenen Aussagen erhielt Evelin in der darauffolgenden Nacht kaum Schmerzmittel und schlief fast gar nicht. „Sie war verzweifelt und hatte Todesangst“, schildert ihr Freund, der glücklicherweise einen Kontakt in eine Privatklinik hatte. „Ich habe dort einer Ärztin die aktuelle Situation geschildert und sie gebeten, Evelin aufzunehmen. Nach kurzer Zeit bekam ich den erlösenden Anruf.“ Die krebskranke Frau bekam dort einen Platz.

Acht Stunden warten auf eine Überstellungsfahrt?

Am darauffolgenden Nachmittag erkundigte sich Alex bei Evelin, ob sie gut in der Klinik angekommen sei. „Sie weinte und erklärte mir, dass sie immer noch im LKH Villach ist, seit 8 Uhr nichts zu trinken und zu essen bekommen hat und sich einfach niemand mehr um sie kümmert.“ Sofort rief Alex im Landeskrankenhaus an, wo man ihm erklärte, dass es aufgrund zahlreicher Skiunfälle aktuell keinen Transport gebe. „Ich beschloss sie mit meinem Auto abzuholen“, erzählt der Kärntner. Als er im Krankenhaus mit dem Lift nach oben fuhr, traf er schließlich auf ein Team der Rettung. Wie sich herausstellte, war es der langersehnte Transport für Evelin.

Wurde der Patientin beim Warten auf die Überstellungsfahrt acht Stunden lang kein Essen, Trinken oder Schmerzmedikation angeboten?

Wenig später starb Evelin

„In der Privatklinik angekommen, fragte sie mich mehrere Male, wie lange sie bleiben könne. Immer noch hatte sie Angst, nach Hause entlassen zu werden.“ Auch am Donnerstag besuchte er sie: „Als ich bei ihr im Zimmer ankam, öffnete sie die Augen und sprach mit leiser Stimme: ‚Holst du mich jetzt ab? Muss ich nach Hause? Ich habe Angst! Bitte nur nicht nach Hause.'“ Auf Nachfrage beim Pflegepersonal wurde ihm erklärt, dass sie in ihrem Zustand unmöglich nach Hause gehen könne. Am Samstag, dem 3. Februar 2024, starb Evelin schließlich in der Privatklinik in Villach. Von der Entlassung im LKH Villach bis zu ihrem Tod waren es nur 2,5 Tage. Alex fragt sich: „Muss man vor seinem Tod noch Todesangst haben und verzweifelt sein, weil man nicht weiß, wie man zu Hause alleine zurechtkommen soll?“

KABEG äußert sich zu den schweren Vorwürfen

Konfrontiert mit den Vorwürfen des Kärntners erklärt man seitens der KABEG: „Gemäß unserem Versorgungsauftrag erhält selbstverständlich jeder Patient – der anstaltspflichtig ist – eine stationäre Behandlung. Insbesondere in der Betreuung von palliativen Patienten, setzen wir in den KABEG-Spitälern auf eine multiprofessionelle Behandlung, die darauf abzielt, bestmögliche Lebensqualität zu erreichen.“ Wenn medizinisch vertretbar, werde im Sinne des Patienten auch eine häusliche Weiterbetreuung berücksichtigt. Ob dies möglich sei, werde gemeinsam mit Sozialarbeitern und Entlassungsmanagern besprochen. „Sollte eine weitere medizinische und/oder pflegerische Behandlung erforderlich sein, kann dies auch über unsere mobilen Palliativteams angeboten werden“, betont die Betriebsgesellschaft.

„Transportwartezeiten können variieren“

Auf die Transportwartezeiten habe man hingegen keinen Einfluss. „Diese können, je nach akut durchzuführenden Transporten, variieren“, heißt es aus dem Spital. Sollte ein Transport nicht unmittelbar möglich sein, werde der Patient bis dahin selbstverständlich tagesüblich versorgt. Man bitte jedoch um Verständnis, dass man keine konkreten Patientenfälle öffentlich diskutiere. Man sei aber um eine lückenlose Aufklärung bemüht.

*Sämtliche Namen wurden von der Redaktion geändert