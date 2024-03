Graz startet Maßnahmen gegen Personalmangel in der Pflege

Unter dem Motto „Pflege ist mehr – Grazer Orientierungsmonat für Pflegeberufe“ können Personen, die an einem Pflegeberuf interessiert sind, einen Monat lang die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten in Gesundheitseinrichtungen kennenlernen.

Einblicke in die Pflege

Interessierte können sich über bestehende Ausbildungsmöglichkeiten und Angebote in der österreichischen Pflegelandschaft informieren, bekommen praktische Einblicke in den Wirkungsbereich der Pflege und in deren vielseitigen Tätigkeitsfelder. Jede:r Teilnehmer:in erhält dafür € 518,44 als Vergütung. Personen, die beim AMS als arbeitslos vorgemerkt sind, können den Orientierungsmonat ebenfalls absolvieren. Auch sie erhalten den Teilnahmebonus in voller Höhe. „Wir sehen die brennenden Probleme in der Pflege und setzen Lösungen um, die diesen Herausforderungen begegnen. Das Projekt ‚Pflege ist mehr‘ zeigt auf, wie viele gute und attraktive Berufsfelder es in der Pflege gibt. Besonders freut mich, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch bei der konkreten Suche nach Ausbildungsplätzen unterstützen können“, betont Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer die Wichtigkeit des Orientierungsmonats. Im Rahmen des Orientierungsmonats sollen 4 Bereiche der Pflege vorgestellt werden: Heimhilfe, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und Diplomierte Pflegefachkraft

Teilnahmekriterien Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 17. Lebensjahr im erwerbsfähigen Alter,

die eine abgeschlossene Pflichtschulausbildung nachweisen können und

ihren Wohnsitz seit mindestens 6 Monaten in Graz haben.

Teilnehmer:innen müssen über Deutschkenntnisse schriftlich auf A2-Niveau, mündlich auf B1-Niveau verfügen und

österreichische Staatsbürger:innen sein oder einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitsbewilligung haben.

Termine 8. April bis 2. Mai 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020051924

3. Juni bis 26. Juni 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020052024

22. Juli bis 14. August 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020052124

30. September bis 23. Oktober 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020052224

11. November bis 4. Dezember 2024 / Bildungszentrum Graz West / Seminarnummer 3020052324

Wo kann man sich anmelden? Bfi Dr. Rosemarie Schubert

Sales Managerin für die Fachbereiche Gesundheit|Soziales

E-Mail: [email protected]

Tel.: 0664 807278 7206 Erwerbslose können sich auch über das AMS anmelden

