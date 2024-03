Alkolenker (27) krachte in LKW-Zug: Zwei Verletzte aus Wrack befreit

/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Veröffentlicht am 8. März 2024, 10:58 / ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Gegen 4 Uhr war der 27-jährige in Graz wohnhafte Kroate mit seinem Pkw am ersten Fahrstreifen der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Aus unbekannter Ursache fuhr er ungebremst auf den vor ihm fahrenden Lkw-Zug, gelenkt von einem 52-jährigen Kroaten, auf.

Lenker und Beifahrerin verletzt

Einsatzkräfte der Feuerwehr Seiersberg (20 Personen und drei Fahrzeuge) befreiten den 27-Jährigen und den 26-jährigen Beifahrer aus dem total beschädigten Fahrzeug. Beide Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden der 27-Jährige ins UKH Graz und der 26-Jährige ins LKH Graz eingeliefert. Eine Blutuntersuchung mit dem 27-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.