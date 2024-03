Gut 30 Zentimeter: Hier hat es in der Nacht in Kärnten geschneit

Petzen, Loibl & Co.

Veröffentlicht am 8. März 2024

Generell war der Schwerpunkt der Schneefälle entlang der Karawanken, wie Gerhard Hohenwarter von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärt. Dabei habe es stellenweise sogar bis in die Täler geschneit. „In Bad Eisenkappel hatte es zwischenzeitlich beispielswiese ein bis zwei Zentimeter“, so Hohenwarter weiter. Deutlich mehr Schnee war es aber in höheren Lagen.

So viel hat es in Kärnten geschneit

„Am Loiblpass haben wir zehn Zentimeter, die slowenischen Kollegen melden in noch höheren Lagen zwischen zehn und 25 Zentimetern“, erklärt Hohenwarter. Generell habe es oberhalb von 1.000 Metern im Süden Kärntens „verbreitet zehn Zentimeter“ geschneit, oberhalb von 1.700 Metern seien es dann 25 Zentimeter gewesen. Das trifft sich auch mit einem Posting der „Petzen Bergbahnen“ auf Facebook. Dort vermeldet man „gut 30 Zentimeter“, die über Nacht gefallen seien.

Einige Zentimeter Neuschnee in der Höhe auch auf morgen möglich

Heute und morgen würde das Wetter relativ unspektakulär sein. „Viele Wolken, trüb, leichter Regen“, fasst Hohenwarter kurz und knapp zusammen. Oberhalb von 900 Metern könnte es auch leicht „Schneegrieseln“, es würde sich aber um geringe Mengen handeln. Einige Zentimeter Neuschnee könnten in der Höhe dennoch erwartet werden. Im Tagesverlauf werde es aber etwas milder und die Schneefallgrenze steigt an.