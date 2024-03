Schlepper beschäftigen das Landesgericht

Immer wieder liest man in den Schlagzeilen von aufgeflogenen Schlepperei-Aktionen. Vier davon werden in der kommenden Woche am Landesgericht Klagenfurt verhandelt. Den Start macht ein Prozess am Dienstag, dem 12. März 2024. Dem Angeklagten wird angelastet, am 22. und 23. Dezember 2023 mit einem Mietwagen gleich drei Fahrten von Slowenien nach Österreich durchgeführt zu haben. An Bord soll er Fremde gehabt haben, die über keinen rechtmäßigen Aufenthaltstitel verfügen.

Zwei weitere Schlepper-Prozesse am Dienstag

Während die erste Verhandlung von Richter Gernot Kugi geleitet wird, übernimmt zwei weitere Richter Dietmar Wassertheurer. Beide gehen ebenfalls am Dienstag, dem 12. März 2024, über die Bühne. Im ersten Fall steht der Angeklagte in Verdacht, im Oktober 2023 einer Fremden im Gebiet von Arnoldstein die rechtswidrige Einreise ermöglicht zu haben. Im Gegenzug wollte er ein Entgelt in Höhe von rund 300 Euro. Der zweite Fall flog im Dezember 2023 in Rosenbach auf. Auch hier sollen zwei Syrer ein Entgelt geleistet haben, um in einem Auto über die Grenze nach Österreich gebracht zu werden. Der Fahrer steht nun vor Gericht.

Schlepper-Verfahren auch am Donnerstag

Den letzten Schlepper-Prozess der Woche führt Richter Christian Liebhauser-Karl am Donnerstag. Erneut geht es um eine illegale Einreise im Gebiet von Rosenbach. Die vier Syrer hätten eigentlich nach Deutschland transportiert werden sollen. Die Grenzpolizei stoppte die Reise aber bereits in Kärnten. Wäre die Schleppung erfolgreich gewesen, hätten die Flüchtlinge ein Entgelt von zumindest 1.000 Euro und jeweils 200 Euro pro Person hinblättern müssen.