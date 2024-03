Grazer bestellt Hund im Internet, gibt ihn nach einer Woche ins Tierheim

Bei der Übergabe wurden drei weitere Hunde im Transporter entdeckt, die sofort abgenommen wurden und in die ARCHE verbracht wurden. Der „bestellte“ Hund, klein, weiß, etwa 15 Monate alt, verblieb bis auf Weiteres beim Grazer und dessen Familie auf Pflege. Doch so einfach es war, den Hund per Mausklick zu bestellen und ihn sich liefern zu lassen, gestaltete sich der Alltag mit dem Hund dann doch nicht. Die Familie war überrascht, dass der Hund nicht fünf Stunden alleine bleiben konnte und so schnell er bestellt war, landete er eine Woche später auch wieder im Tierheim, teilen die Mitarbeiter der Arche Noah mit.

Unüberlegt und verantwortungslos

„Menschen, die sich Hunde aus dem Ausland holen, sind davon überzeugt, etwas Gutes zu tun. Das ist es auch oft – im Falle von seriös agierenden Vereinen und legaler Einfuhr. Nicht aber auf dubiosen Internet- oder Social Media Seiten, wo dutzende Hunde angeboten werden und oft über versteckte Mittelspersonen importiert werden“, wissen die Tierschützer. Dahinter steckt jedoch oft großes Tierleid. Darüber hinaus sei auch die Gefahr von eingeschleppten und tödlich verlaufenden sowie höchst ansteckenden Seuchen, wie etwa Parvovirose, sehr hoch.

Auf dem Rücken der Tierheime

„Als Tierschutzverein sind wir sprachlos über so viel Ignoranz der Menschen und sind mit massiven Kosten für die medizinische Versorgung, Unterbringung und Sozialisierung solcher Hunde konfrontiert“, zeigen sich die Tierheimmitarbeiter fassungslos. Denn: Die Kosten für solche Hunde, die mit unbestimmten Impfstatus etc. in die Steiermark kommen, werden nicht vom Land Steiermark bezahlt. Die Kosten werden alleine von den Tierschutzvereinen getragen. „Als Verein müssen wir uns darüber doch sehr wundern, da es wohl nicht Aufgabe eines Tierschutzvereins sein kann, die Kosten nach oder Kontrolle über Hundeimporte zu haben und wer hätte diese Tiere sonst aufgenommen?“