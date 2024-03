Nach Attacke am Hauptbahnhof: „Ich bin schockiert“

Zu dramatischen Szenen kam es am gestrigen Abend, den 7. März 2024 am Villacher Hauptbahnhof. Ein Mann wurde aggressiv und schlug auf zwei Frauen ein. Eine der Betroffenen schilderte den Vorfall exklusiv gegenüber 5 Minuten – wir berichteten. Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser reagierte darauf und fordert nun den Innenminister auf, die Polizeistation am Hauptbahnhof zu reaktivieren.

Polizeistation soll „umgehend“ zum Leben erweckt werden

Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet am Tag des Protestes gegen Gewalt, so entrüstet sich diese. „Ich bin schockiert, dieser Gewaltakt ist aufs Schärfste zu verurteilen. Vor allem, weil wir seit vielen Jahren fordern, die Polizeistation auf dem Hauptbahnhof wieder zu installieren!“ Es könne nicht sein, dass in einer so schnell wachsenden Stadt wie Villach die Sicherheitsinfrastruktur nicht mitwächst, wird weiters kritisiert. Eine Bürgerinitiative mit dem Wunsch nach einer Polizeiinspektion am Bahnhof wurde bereits vor fünf Jahren gegründet. „Ich fordere abermals und mit Nachdruck, dass der Innenminister diese Polizeistation umgehend wieder reaktiviert!“, betont Sandriesser.