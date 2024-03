Schneller vom Hörsaal in die Schule: Lehramt-Ausbildung wird verkürzt

Bei den Lehramtsstudienanfängern gab es im Studienjahr 2023/24 eine Steigerung um 17 Prozent. Um diese Studienrichtungen für junge Menschen noch interessanter zu machen, hat Bundesminister Martin Polaschek (ÖVP) eine Reform in die Wege geleitet. Konkret geht es um eine Verkürzung der Dauer von Lehramtsstudien bei gleichzeitiger Praxisanteil-Erhöhung. „Wir wollen die jungen Menschen schneller vom Hörsaal in die Schulklasse bringen. Daher wird analog zu andern Bachelor-Studien die Mindeststudiendauer auf sechs Semester reduziert. Gleichzeitig soll es mehr Praxisstunden geben. Bei der Überarbeitung der Masterstudiengänge, die vier Semester dauern, wird das Augenmerk auf die Vereinbarkeit von Beruf und Studium gelegt“, verkündete Polaschek.

©LPD Kärnten/Kuess Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser, Bundesminister Martin Polaschek und Landesrat Daniel Fellner (v.l.)

Initiative für Quereinsteiger

Zudem wurde auf die Initiative für Quereinsteiger „Klasse Job“ Bezug genommen. Es sei ein Erfolgsmodell auf allen Ebenen, das den Beruf der Lehrer für viele ansprechender mache und auch das Ansehen dieses Berufs steigere, findet Polaschek. Seit Beginn der Initiative haben sich bundesweit 4.800 Quereinsteiger angemeldet, 2.300 wurden bereits zertifiziert. 700 von ihnen stehen dieses Schuljahr bereits im Klassenzimmer. Kärntens zuständiger Bildungsreferent Daniel Fellner (SPÖ) ergänzt: „In Kärnten haben wir aktuell 293 zertifizierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. 50 von ihnen unterrichten bereits. Diese motivierten Personen bringen neue Perspektiven mit und sind eine Bereicherung im Schulalltag, das bestätigen uns die Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium und die Elternvertreter.“

Kein Lehrermangel in Kärnten

Generell gebe es in Kärnten derzeit aufgrund der Altersstruktur der Lehrkräfte noch keinen Mangel. Dennoch sieht Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in der Attraktivierung des Berufs einen Schritt in die richtige Richtung: „Pädagogen vermitteln längst nicht nur theoretisches Wissen, sondern sind auch wichtige Orientierungshilfen. Jede Verbesserung in diesem Bereich ist daher eine Investition in unser aller Zukunft.“

©LPD Kärnten/Kuess Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurde die Reform der Lehrerausbildung präsentiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2024 um 13:12 Uhr aktualisiert