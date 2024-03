Zwei Top-Neuzugänge bei den Graz99ern

Der erste Neuzugang bei den Moser Medical Graz99ers ist kein Geringerer als Lukas Haudum. Der 26-Jährige stand die letzten fünf Saisonen beim EC KAC unter Vertrag und feierte 2020/21 den Meistertitel. In seinen insgesamt 237 Spielen in der ICEHL/vormals EBEL scorte der gebürtige Linzer 157 Punkte. Vor seiner Zeit in Klagenfurt durchlief Haudum die Nachwuchsligen in Schweden und spielte anschließend auch in der SHL für die Malmö Redhawks und in der HockeyAllsvenskan für IK Pantern. Der Teamspieler unterschreibt bei den Graz99ers einen Dreijahres-Vertrag und wird für die Grazer mit der Rückennummer 21 spielen.

Innsbruck-Topscorer Kevin Roy wechselt zu den 99ern

Mit Kevin Roy wechselt ein absoluter Topstürmer zu den Moser Medical Graz99ers. Der Viertrundendraft aus dem Jahre 2012 hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen. 28 Spiele in der NHL, 301 Spiele in der AHL, Spiele in der Liiga, der SHL und der Champions Hockey League hat der 30-Jährige bereits auf dem Buckel. In der win2day ICE Hockey League für den HC Innsbruck absolvierte der Linksschütze 49 Spiele und sorgte dabei für starke 60 Scorerpunkte. Der Kanadier hat für zwei Jahre in Graz unterschrieben.

Michael Schiechl verlängert

Mit Michael Schiechl wurde eine Einigung erzielt und der gebürtige Judenburger bleibt weiterhin bei den Graz99ers. Der 35-Jährige Publikumsliebling ruft in jedem Spiel seine Leistung ab und ist mit seiner Einstellung ein Vorbild für die jungen Cracks. Auf 868 Spiele in der ICEHL/EBEL kann der Routinier bereits zurückblicken und wird auch beim Neuaufbau der 99ers an Bord sein.