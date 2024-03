Kuriose Strafe: Kärntner hört zu laut Radio – und muss jetzt blechen

„Sie haben das Fahrzeug gelenkt, obwohl Sie sich nicht in einer solchen körperlichen und geistigen Verfassung befunden haben“, heißt es in der Strafverfügung, die einem Kärntner vor wenigen Tagen von der BH Völkermarkt ins Haus geflattert ist. Laut Verfügung sei es dem Kärntner in diesem Zustand nicht mehr möglich gewesen, sein Fahrzeug zu beherrschen und die zu beachtenden Rechtsvorschriften zu befolgen. Der kuriose Grund: Er habe das Autoradio „übermäßig laut betrieben“.

50 Euro oder 23 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe

Geschehen sei es Ende August in den späteren Abendstunden in der Marktgemeinde Eberndorf. 5 Minuten liegt die Strafverfügung vor. Der Autofahrer muss nun eine Strafe von 50 Euro bezahlen oder, „falls diese uneinbringlich ist“, eine Ersatzfreiheitsstrafe von 23 Stunden in Kauf nehmen. Wir haben nachgefragt, was es mit solchen Strafen auf sich hat.

„Auch Kopfhörer tragen ist strafbar“

„Hier geht es prinzipiell nicht um Lärmerregung“, erklärt Dominik Sodamin von der Pressestelle der Polizei gegenüber 5 Minuten. Jeder Verkehrsteilnehmer müsse dabei körperlich in der Lage sein, unter anderem ein Folgetonhorn eines Einsatzfahrzeugs zu hören. Eine solche Strafe sei also nicht nur in den späten Abend- und Nachtstunden möglich, sondern jederzeit. Übrigens: „Auch Kopfhörer tragen ist strafbar“, so Sodamin.