EuropaCafé: Politik stand jungen Wählern Rede und Antwort

Anlässlich der bevorstehenden Europawahl am 9. Juni 2024 werden „EuropaCafés“ in drei Kärntner Bezirken organisiert. Im Zuge dessen kommen Abgeordnete direkt zu jungen Wählern, um mit ihnen Fragen und Positionen zu verschiedenen EU-Themen zu diskutieren. In Feldkirchen hatten die Jugendlichen heute das Vergnügen, mit Nationalrätin Petra Oberrauner (SPÖ), Nationalrat Peter Weidinger (ÖVP), Bundesrätin Claudia Arpa (SPÖ) sowie Landtagsabgeordneten Stefan Sandrieser (SPÖ), Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) und Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).

Mit politischen Entscheidungsträgern diskutieren

Schaar zeigte sich vom Austausch mit den Schülern begeistert: „Es ist so wichtig, dass junge Menschen direkt ins Gespräch mit Politikern kommen und dann aktiv in die europäische Meinungsbildung eingebunden werden. Denn wir wissen, dass die EU oft als abstrakt oder kompliziert empfunden wird. Lebendige Diskussionen stärken das demokratische Verständnis von Jugendlichen und ermutigen sie, am politischen Leben teilzunehmen.“

Stationen in drei Kärntner Bezirken

Die „Kärntner EuropaCafés“ sind ein Projekt von „Europe Direct Kärnten“ in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendreferat, dem Europahaus Klagenfurt und den Kärntner Volkshochschulen, die als Regionalstelle für Erasmus+ Jugend und das Europäische Solidaritätskorps (ESK) in Kärnten fungieren. Station machte das „Kärntner Europacafé“ bereits in der HLW und dem BG/BRG in St. Veit an der Glan. Am 21. März ist das „Kärntner EuropaCafé“ dann nochmal in der HAK1 in Klagenfurt.

©Büro LR.in Schaar Am Foto: Das „Kärntner Europacafé“ für Jugendliche in Feldkirchen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2024 um 14:03 Uhr aktualisiert