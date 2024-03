Feuerwehreinsatz: Ganze Straße war unter Wasser

Die Seeblickstraße in Drobollach (Villach) stand heute in der Nacht unter Wasser. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch an der Hauptwasserleitung. Daher wurde um 1 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Drobollach gerufen. „Wir führten in Absprache mit dem Wasserversorgungsverband Faaker See Absperrmaßnahmen durch und reinigten die Straße von groben Verunreinigungen“, erklären die Florianis auf Facebook. Die Feuerwehr stand eine Stunde lang mit 13 Einsatzkräften im Einsatz.

©FF Drobollach ©FF Drobollach