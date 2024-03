Sturmwarnung: Böen mit bis zu 100 km/h in den Alpen am Wochenende

Diese Wetterlage wird durch die Strömungsdrehung auf Süd verursacht, die stürmische Bedingungen mit sich bringt, insbesondere in den Föhntälern, wo mit kräftigen Sturmböen zu rechnen ist, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.

Stürmischer Südföhn und Sonne im Norden

Bereits am Samstagmorgen zeigt sich nördlich der Zentralalpen föhniges und sonniges Wetter, während südlich davon dichte Bewölkung vorherrscht, insbesondere in Richtung der Karawanken. Im Laufe des Tages nimmt der Südföhn weiter zu und erreicht stürmische Ausmaße in den typischen Föhntälern des Alpenhauptkamms. Auch im östlichen Flachland ist lebhafter bis kräftiger Südwestwind zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen fünf und 18 Grad, wobei die höchsten Werte im Westen erreicht werden.

©Screenshot „uwz.at“ Föhniges Wochenendwetter nördlich der Zentralalpen, stürmischer Südföhn im Alpenhauptkamm, lebhafter Südwestwind im Osten.

Sturmwarnung mit Böen bis zu 100 km/h in den Alpen

In der Nacht zum Sonntag verstärkt sich der Südföhn weiter, vor allem im Brandertal, Wipptal und nördlich der Hohen Tauern können Sturmböen von 80 bis 100 km/h auftreten. Im östlichen Flachland ist kräftiger bis stürmischer Südostwind mit Böen von 50 bis 70 km/h zu erwarten, vereinzelt sogar bis zu 80 km/h.

Schneefallgrenze in Oberkärnten auf 800 Metern

Am Sonntagnachmittag lässt der Föhn im Westen nach, während von Südwesten her Regen aufzieht. In der Osthälfte bleibt der kräftige bis stürmische Südföhn bzw. Südostwind bis zum Abend bestehen. Im Süden ziehen von Beginn an dichte Wolken auf, begleitet von teils kräftigen Niederschlägen. In Osttirol sowie in Oberkärnten kann die Schneefallgrenze vorübergehend auf 800 Metern absinken, sonst liegt sie zwischen 1000 und 1200 Metern. Die Temperaturen bewegen sich erneut zwischen fünf und 18 Grad, abhängig von Föhn und Niederschlag.