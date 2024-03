Neuer Polestar Space eröffnete in Graz

Die Grazer Experten von CBRE haben den Hersteller bei der Suche, Evaluierung von Standorten und schließlich bei der Anmietung in der Smart City unterstützt. Neben der zentralen Lage waren vor allem das puristische, moderne Design der Retail Fläche, um Polestar als Marke bestmöglich zu repräsentieren, ausschlaggebend. Ebenso viel Wert legte Polestar jedoch auch auf Nachhaltigkeit und entschloss sich daher für die ESG-zertifizierte Immobilien. „Das mit einer durchgehenden 5,5 Meter hohen Glasfassade verkleidete Objekt verfügt über ein klimaaktiv.Goldzertifikat und liegt an der verkehrsberuhigten Flaniermeile zwischen Nikolaus-Harnoncourt-Park und Helmut-List-Halle. Es erfüllt alle Kriterien, die uns Polestar bei der Suche mitgegeben hat“, so Sigrid Filzmoser, Leiterin des Grazer CBRE Büros. Die Smart City gehört zu den spannendsten Stadtentwicklungskonzepten in Graz – auch ein Perfect Match für das zukunftsorientierte Unternehmen Polestar.

Zweiter Standort in Österreich

Polestar eröffnete an seinem neuen Standort den zweiten Polestar Space in Österreich. Graz ergänzt somit den Polestar Space in Wien, wo Polestar seit 2021 in der Herrengasse im ersten Bezirk erfolgreich ansässig ist. Die sogenannten Polestar Spaces verbinden den Online Direktvertrieb der Marke mit dem stationären Handel. Der Space in Graz bietet Platz für bis zu vier Fahrzeuge, derzeit werden die Modelle Polestar 2 und Polestar 3 dort ausgestellt. Probefahrten sind online buchbar.