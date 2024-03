Nach fünf Saisonen: Lukas Haudum verlässt den KAC

Nach dem überragenden 7:0-Sieg von gestern dominieren beim KAC heute schon wieder Schlagzeilen der etwas anderen Art. Lukas Haudum wird, wie heute bekannt geworden, künftig für die Graz99ers auf Punktejagd gehen. Haudum war die letzten fünf Saisonen beim KAC und hat mit den Klagenfurtern in der Saison 2020/21 sogar den Meistertitel gefeiert. Der gebürtige Linzer hat in seinen insgesamt 237 Spielen 157 gescored. Haudum hat bei den Grazern einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben.

„Die Pläne der 99ers gefallen mir sehr gut“

„Die Pläne der 99ers gefallen mir sehr gut und wie es aussieht, werden wir mit einem sehr guten Kader nächste Saison hoffentlich ganz vorne mitspielen“, wird Haudum auf der Website der Graz99ers zitiert. „Natürlich ist es schwierig mit einer ganz neu zusammengestellten Mannschaft von Anfang an Erfolg zu haben, aber ich glaube es ist in jedem seinem Interesse, so schnell wie möglich zu einer Einheit zu finden und ganz vorne mitzuspielen“, so der Neo-Grazer.