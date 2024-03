Wintersportler bei Lawinenabgang am Mölltaler Gletscher verschüttet

Veröffentlicht am 8. März 2024, 15:26 / ©KK/MarEng

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagvormittag am Mölltaler Gletscher ab. Eine 24-Jährige und zwei 27-jährige Slowaken fuhren dort mit Schiern und Snowboard von der Bergstation der Gletscher-Jet-Bahn in einen freien Schiraum. Da löste sich das erste Schneebrett und ein Schi ging dabei verloren.

Zweite Lawine wurde ausgelöst

Mithilfe einer mitgeführten Lawinen-Verschütteten-Ausrüstung versuchten die Drei den Schi zu orten. „Dabei legten sie ihre Lawinen Airbag Rücksäcke zur Seite“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Ein fataler Fehler, wie sich wenig später herausstellen sollte. Denn ein bislang unbekannter Wintersportler löste in der Folge ein zirka 50 Meter breites Schneebrett direkt ober den Suchenden aus. Alle drei wurden davon erfasst. „Die Frau wurde gänzlich verschüttet, die zwei Männer teilweise“, so die Polizei weiter.

Fuß ragte aus dem Schnee

Glücklicherweise ragte der Fuß der Frau noch aus dem Schnee. Die Männer konnten sich selbst befreien und eilten ihrer Begleiterin gemeinsam mit weiteren Zeugen zu Hilfe. Die Frau konnte ausgegraben werden. Alle drei Beteiligten blieben bei dem Lawinenabgang glücklicherweise unverletzt.