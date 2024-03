Neu bei Hofer: Das ändert sich jetzt in allen Filialen

Der Diskonter hat die digitalen Preisschilder jetzt flächendeckend auf alle rund 540 HOFER Filialen in Österreich ausgerollt. Zuvor fanden Kunden die Preisauszeichnungen und Produktinfos der einzelnen Artikel in Form von gelben und roten Preisschildern auf den Regalen vor. Informationen gehen bei der Umstellung keine verloren, denn die digitalen Preisschilder können alles abbilden, was auch bereits auf den Preisstreifen in Papierform stand.

Weniger Papier, weniger Arbeit

Die neuen elektronischen Schilder sollen für einen effizienteren und erleichterten Arbeitsalltag für Filialmitarbeiter sorgen. Zuvor mussten diese die Preisschilder ausdrucken und für jeden Artikel einzeln austauschen und adaptieren. Außerdem trägt der Umstieg zur Förderung der Nachhaltigkeit bei, denn durch die neuen digitalen Preisschilder kann der Papierbedarf in allen HOFER Filialen gesenkt werden.