Immer dabei, aber nie zu sehen: Sie ist Souffleuse an der Grazer Oper

„Ich bin eigentlich Musikerin und zufällig in diesen Job gerutscht“, erzählt Angelika Owen, die damals der Liebe wegen von Deutschland nach Graz gezogen ist. Eigentlich sei sie ja Geigerin, doch weil sie monatelang keinen Job fand, vereinbarte sie zu jener Zeit einen Termin beim AMS, um sich umschulen zu lassen. Doch einen Tag vor diesem Termin entließ der Regisseur den damaligen Souffleur. Und weil drei Wochen später die Premiere der Boheme sein sollte, sprang Angelika kurzentschlossen ein. Und ist bis heute geblieben.

Kleiner Arbeitsplatz

Der Beruf des Souffleurs ist einer der ältesten Theater-Berufe. „Opern-Souffleusen gibt es seit dem Aufkommen der italienischen Oper im 18. Jahrhundert. Doch heutzutage gibt es an vielen Opern gar keinen Souffleur-Kasten mehr“, bedauert Angelika. In Graz ist das aber anders – ihr Platz ist direkt am Orchestergraben angebaut. „Platzangst darf man keine haben“, beschreibt sie lachend ihren Arbeitsbereich, in dem sie nahezu täglich einsagt, mitfiebert und den Fluss am Laufen hält. „Die Verantwortung ist sehr groß“, sagt Angelika, die als junges Mädchen in der Schule noch zu viel Angst vor dem Einsagen hatte.

Dienstgas Yoga? Geht eben nicht

„Ach, Sie sind beim Theater. Und was machen sie tagsüber so?“ Diese Frage höre sie oft, erzählt die Souffleuse, deren freier Tag der Montag ist. „Sonst bin ich meistens ab zehn Uhr vormittags bei den Proben. Am Nachmittag haben wir dann eine Ruhepause, bevor abends entweder eine Vorstellung ist oder weiter geprobt wird.“ Ein Privatleben ist mit diesen Arbeitszeiten schwierig. Abends spontan ins Kino? Für Angelika so gut wie unmöglich. „Ich würde gerne mal einen Yoga Kurs machen. Aber dienstags um halb sieben kann ich eben nicht.“ Deswegen ist sie auch privat viel mit ihren Arbeitskollegen zusammen: „Man ist immer in der eigenen Blase unterwegs.“

Die Zeichen erkennen

Angelika erkenne schon während der Proben die schwierigen Stellen im Stück, sagt sie. „Die Sänger müssen sich ja auf ihren Einsatz vorbereiten. Man sieht das zum Beispiel an der Körperspannung und am Atem. Die Zeichen sind minimal, aber man lernt das mit der Zeit.“ Herausfordernd sei es immer, wenn ein Sänger einspringt, den sie noch nicht kennt: „Bei einem Fremden ist es schwer einzuschätzen, wie gut er vorbereitet ist. Ob er stressresistent ist, oder die Nerven wegschmeißt.“ Ihr größte Lohn ist es, wenn sie nach der Vorstellung von ihren Kollegen Sätze wie „Du hast mich heute sicher 20-mal gerettet“ hört.

„Die gute Fee im Kasten“

In den letzten 27 Jahren habe sie viel Staub geschluckt und sei sie von Kollegen mit feuchter Aussprache auch das eine oder andere Mal angespuckt worden, erzählt Angelika weiter. Trotzdem würde sie ihren Job niemals tauschen wollen. Auch wenn sie über Stunden volle Konzentration und Aufmerksamkeit aufbringen müsse – ihr Job war von Anfang an Bestimmung. Und kleine Hilfsmittel, wie drei bis vier Kaffeebohnen, helfen auch über die längsten Wagner-Opern hinweg. „In ein paar Jahren bin ich pensionsreif, aber ich werde trotzdem weiterarbeiten so lange es geht“, ist sich Angelika sicher, die sich selbst nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Boese, als die „gute Fee im Kasten“ bezeichnet.