Meningokokken-Fall in Freistadt: Erkrankte Person war in Diskothek

Am Samstag, 2. März, besuchte eine unwissentlich infizierte und zwischenzeitlich an Meningokokken erkrankte Person die Diskothek „Schlag“ in Grünbach bei Freistadt.

Land warnt

Aufgrund der Schwere dieser Erkrankung wird seitens des Landes dringend empfohlen, dass Personen, die sich zur selben Zeit in der betreffenden Diskothek aufgehalten haben, ihren Gesundheitszustand beobachten. Bei Krankheitszeichen wie hohem Fieber, Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit sollte umgehend ärztliche Hilfe mit Hinweis auf einen möglichen Meningokokkenkontakt in Anspruch genommen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit innerhalb von zehn Tagen nach dem Kontakt vorbeugend Antibiotika einzunehmen.