Rotjacken wollen in der Viertelfinalserie weiter vorlegen

Der EC-KAC hat sich in der Viertelfinalserie nach der Auftaktniederlage auf eigenem Eis kontinuierlich gesteigert und am Donnerstag mit einem deutlichen 7:0-Heimerfolg erstmals die Führung im „Best-of-Seven“-Duell übernommen. „Das Spiel am Donnerstag war natürlich unser bester Auftritt in der bisherigen Serie, ich denke, wir haben auf beiden Seiten des Pucks, defensiv wie offensiv, dominiert“, fasst es KAC-Verteidiger Steven Strong zusammen. Auch im nächsten Match gegen die Pioneers Vorarlberg wollen die Rotjacken wieder punkten. Dieses steht bereits Samstagabend am Programm!

KAC scharf auf nächsten Sieg

Die Pioneers Vorarlberg müssten drei der maximal noch vier stattfindenden Begegnungen mit dem Grunddurchgangssieger für sich entscheiden, um in das Halbfinale aufzusteigen. Unterschätzen will Strong sie aber dennoch nicht: „Die Pioneers haben zweifellos sehr gute Offensivspieler, die sehr viel Gefahr ausstrahlen können, aber ich denke, dass wir uns weiterhin an jene Dinge halten sollten, die uns schon die gesamte Saison hindurch stark gemacht haben.“

Matt Fraser kehrt ins Line-up zurück

Bei den Rotjacken kehrt der am Donnerstag gesperrte Matt Fraser in das Line-up zurück. Auch Marcel Witting hat keine Blessur davongetragen und kann am Samstag auflaufen. Schlimmer getroffen hat es hingegen Tobias Sablattnig, der mit einer Oberkörperverletzung wohl längerfristig ausfallen wird. Seinen Platz im Aufgebot nimmt Maximilian Preiml ein. Die bereits am Freitag erfolgende Anreise nach Vorarlberg wird auch Raphael Herburger mitmachen. Seine Mitwirkung in Viertelfinalspiel Nummer vier sei aufgrund anhaltender muskulärer Probleme allerdings sehr unwahrscheinlich.