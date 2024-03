Ehrenamtliches Engagement: Wasserrettung Graz zieht positive Bilanz

Insgesamt wurden im letzten Jahr 9.700 ehrenamtliche Stunden geleistet, was das Engagement und die Hingabe der Mitglieder für die Gemeinschaft verdeutlicht. Bei zehn Einsätzen standen sie bereit, um Hilfe zu leisten und Menschen in Not zu unterstützen. Darüber hinaus wurden 90 Rettungsschwimmer ausgebildet und rund 80 Kindern das Schwimmen beigebracht- Bei 76 Bereitschaftsdiensten sorgten die Mitglieder dafür, dass Veranstaltungen sicher und reibungslos abliefen und bewiesen dabei ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.

Neuwahl der Leitung

Ein weiterer wichtiger Punkt der Versammlung war die Neuwahl der Leitung. Mit großer Zustimmung wurde das bestehende Team um Wolfgang Freyler und Andreas Bramböck wiedergewählt.

Wasserrettung Graz würdigt engagierte Mitglieder

Als Höhepunkt der Veranstaltung ehrte die anwesende Landesleiterin Susanne Kamencek Mitglieder, die sich durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Wolfgang Freyler, Leiter der Einsatzstelle, bedankte sich abschließend bei allen Mitgliedern für ihre herausragende Arbeit und zeigte sich voller Vorfreude auf das kommende Jahr und die bevorstehenden Herausforderungen.