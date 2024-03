64 Frauen fanden 2023 in der Frauennotschlafstelle Zuflucht 

Frauen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, wissen oft nicht, wo sie unterkommen können und sind von Obdachlosigkeit bedroht. „Wenn jemand in so eine schlimme Situation kommt, ist eine rasche Wohnversorgung die allerwichtigste Hilfestellung“, weiß LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ). In der kommenden Regierungssitzung bringt sie deshalb einen Antrag auf eine weitere Finanzierung der Frauennotschlafstelle in Klagenfurt bis 2026 ein.

Zuflucht in der Notunterkunft

64 Frauen und sieben Kinder haben dort im Vorjahr genächtigt. Durchschnittlich blieben sie 38 Tage. „Die Aufnahme erfolgt unbürokratisch, der Aufenthalt ist kostenlos und die Hilfesuchenden werden nicht nur wohnversorgt, sondern auch betreut und beraten“, erklärt Schaunig. Ziel sei es, die Klientinnen nach Erstversorgung, Clearing und Krisenintervention in geeignete Betreuungseinrichtungen oder Wohnformen weiterzuvermitteln. Betrieben wird die Notschlafstelle „MuT“ vom Verein Volkshilfe Kärnten. Finanzierungspartner ist die Stadt Klagenfurt. Der Finanzierungsbeitrag des Landes beträgt 2024 rund 79.000 Euro.