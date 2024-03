Essenszusteller wollen mehr Geld: Nächste Woche wird demonstriert

Veröffentlicht am 8. März 2024, 16:53 / ©postcardtrip/pixabay

Die Fahrradboten und Essenszusteller setzen nach den Warnstreiks in Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt bei Lieferando und Foodora am kommenden Dienstag, 12. März, ihren Arbeitskampf für faire Lohnerhöhungen fort.

Fahrrad-Demo

Die Freien Dienstnehmer von Foodora zeigen sich mit einer Radl-Demo vom Klimaschutz zum Arbeitsministerium in Wien mit den KV-Verhandlern der Gewerkschaft vida solidarisch. Unter dem Motto „Mit jedem Pedaltritt treten wir für ein besseres Leben!“ fordern sie gleichzeitig die Bundesregierung auf, für sie und ihre „Green Jobs“ bessere gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

Protestkundgebungen in Linz und Salzburg

In Linz und Salzburg finden an diesem Tag auch Betriebsversammlung und Protestkundgebung in den Lieferando Hubs statt. Grund für die Protestmaßnahmen sind die schleppenden KV-Verhandlungen. Die Arbeitgeber und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verweigern den rund 2.000 Beschäftigten, für die der KV gilt, einer vollen Abgeltung der Inflation.

KV-Verhandlungen dauern an

Nach vier KV-Verhandlungsrunden lag das Angebot der Arbeitgeber noch immer bei nur 5,8 Prozent. Das deckt nicht einmal die von der Gewerkschaft vida geforderte rollierende Inflation in Höhe von 8,7 Prozent ab. „Wir fordern den Sozialpartner auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, wir sind jederzeit verhandlungsbereit“, stellt Toni Pravdic, KV-Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida, fest und fügt hinzu: „Erfahrungsgemäß hebt eine Lohnerhöhung im KV auch die Einkommen der über 2.000 freien Dienstnehmern an.“