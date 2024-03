GAK-Stars verlängern: Gantschnig und Schriebl bleiben bis 2026

Thorsten Schriebl, der seit Juli 2022 beim GAK unter Vertrag steht, hat sich als Schlüsselspieler im Mittelfeld etabliert. Mit einem Tor und drei Assists hat der 25-jährige Burgenländer bereits mehrfach sein Können in der GAK-Offensive unter Beweis gestellt. Marco Gantschnig, 26 Jahre alt und in seiner fünften Saison beim GAK, ist eine feste Größe in der Abwehr. Als Innenverteidiger hat der Drautaler in dieser Saison beeindruckende Leistungen gezeigt, mit vier Toren und vier Vorlagen.

„Marco und Thorsten sind integraler Bestandteil des Teams“

Sportchef Dieter Elsneg zeigt sich zufrieden mit den Verlängerungen: „Marco und Thorsten sind integraler Bestandteil des Teams. Marco spielt seit fast fünf Jahren bei uns, ist Stammspieler und kennt den Verein und die Leute sehr gut. Thorsten hat sich in anderthalb Jahren beim GAK zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Wir sind froh, dass wir die beiden bis 2026 an uns binden können und sind überzeugt, dass sie uns bei der Verwirklichung unserer Ziele weiterhelfen werden. Diese frühzeitigen Verlängerungen sind ein Zeichen für Beständigkeit und tragen zur kontinuierlichen Entwicklung des Vereins bei.“