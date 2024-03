Brutales Prügel-Video: Teenie-Bande prügelt auf Burschen ein

Veröffentlicht am 8. März 2024, 18:05 / ©5 Minuten

Aktuell schockiert ein brutales Prügel-Video, das am 5. März 2024 in der Stadtgemeinde Ferlach aufgenommen worden sein soll. Auch der 5 Minuten Redaktion liegt es vor. Darauf zu sehen ist eine Gruppe Jugendlicher, die mit Fäusten, Tritten und einem Holzstock auf zwei Ferlacher Buben losgeht. Autofahrer hupen, versuchen auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Schließlich lassen die Jugendlichen von ihren Opfern ab. Auch der Polizei liegt dazu eine Anzeige vor. „Die Ermittlungen laufen“, teilt man auf Nachfrage von 5 Minuten mit.

FPÖ-Stadtrat ortet dringenden Handlungsbedarf

Auch FPÖ-Stadtrat Dominic Keuschnig äußerte sich dazu: „Es ist unerträglich, dass solche Gewalttaten immer mehr zunehmen und beinahe auf der Tagesordnung stehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Kinder und Jugendlichen in Angst leben müssen“, erklärt er in einer Aussendung und sieht die Zuständigen im Land und im Bund gefordert. „Jegliche Form von Gewalt und Übergriffen muss entschieden verurteilt und bekämpft werden“, erklärt Keuschnig und fordert dazu auf, die Sicherheit in der Gemeinde zu verbessern.

©FPÖ FPÖ-Stadtrat Dominic Keuschnig ortet dringenden Handlungsbedarf.

