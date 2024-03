VSV: „Wollen morgen das Match für unsere Fans gewinnen“

Nur ein Sieg gegen den HCB Südtirol würde die Minimalchance eines Halbfinal-Einzugs des EC VSV noch am Leben halten. Deshalb gilt es auf Seiten der Blau-Weißen, nochmals alle Kräfte zu mobilisieren, um die Serie morgen in Villach auf 1:3 zu verkürzen und endlich anzuschreiben. Das Match in der Villacher Stadthalle beginnt um 19.30 Uhr. VSV-Headcoach Marcel Rodman: „Es ist noch nicht vorbei, auch wenn Bozen nur noch einen Sieg benötigt, um die Serie zu gewinnen. Wir werden morgen nochmals alle Kräfte mobilisieren. Und wer weiß, vielleicht können wir dann das fast Unmögliche noch möglich machen. Beispiele, dass eine Serie nach einem deutlichen Rückstand noch gedreht werden kann, gibt es. Auch in unserer Liga. Wir glauben jedenfalls ganz fest daran!“

Andrew Desjardins und Maxim Golod gesperrt

Auch VSV-Defender Mark Katic hält auch aus eigener Erfahrung fest, dass auch scheinbar aussichtslose Serien-Rückstände noch gedreht werden können. „In der Saison 2016/2027 habe ich in Schweden bei Skelleftea gespielt und in den Viertelfinal-Playoffs einen fast sicher geglaubten Serien-Vorsprung von 3:1-Siegen gegen Frölunda noch aus der Hand gegeben. Also: Man kann jeden Rückstand aufholen. Daran glauben wir, dafür kämpfen wir. Wir wollen morgen das Match für unsere Fans gewinnen!“ Bei den Adlern fehlen morgen verletzungsbedingt in jedem Fall Marco Richter, Maxi Rebernig, Alex Wall, Arturs Kulda und Paolo Wieltschnig. Zudem stehen auch Maxim Golod (drei Spiele) und Andrew Desjardins (zwei Spiele) aufgrund von Sperren, die heute am späten Nachmittag vom DOPS ausgesprochen wurden, nicht zur Verfügung.