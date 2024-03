Bella Italia: „Più Piano“ eröffnet neu in Klagenfurt

Veröffentlicht am 8. März 2024, 18:43 / ©Montage: Più Piano & Canva

Fans der italienischen Küche dürfte das Restaurant Più Piano in St. Veit an der Glan sicherlich ein Begriff sein. Nun gibt es auch für die Klagenfurter Neuigkeiten. Die Pizza und Pasta Bar eröffnet ein neues Lokal in der Innenstadt.

Pizza, Pasta und Co.

„Wir können es kaum erwarten, euch in unserer gemütlichen Location zu begrüßen, wo wir unsere Leidenschaft für authentische italienische Küche mit euch teilen möchten“, gibt das gesamte Team freudig bekannt. Besucher dürfen sich auf eine Auswahl von verschiedenen handgemachten Pizzen, Pasta-Gerichten, Cocktails sowie Specials, inspiriert von den verschiedenen Regionen Italiens, freuen.

Eröffnung bereits diesen Samstag

Die Eröffnungsfeier der neuen Pizzeria in Klagenfurt findet bereits diesen Samstag, 9. März 2024, statt. Ab 18 Uhr können sich Pizzaliebhaber und Co. von der italienischen Küche am Kardinalplatz 2 selbst überzeugen. Der Italiener übernimmt nun die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants „2’due„.