Kampf um die Top-6: TSV Hartberg trifft auf den SK Sturm Graz

Am Sonntag, dem 10. März 2024, treffen der TSV Egger Glas Hartberg auf den SK Sturm Graz. Die Herausforderung ist jedoch alles andere als einfach. Die Hartberger stehen im Steiermark-Derby dem Tabellenzweiten SK Sturm Graz gegenüber. Das Spiel beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Profertil Arena Hartberg und wird vom Schiedsrichter Sebastian Gishamer aus Salzburg geleitet.

5.024 Zuschauer werden am Sonntag erwartet

Personell muss Dominik Frieser von TSV Hartberg nach seiner Roten Karte in Tirol zuschauen, doch Dominik Prokop kehrt nach einer Gelbsperre wieder ins Team zurück. Der TSV setzt zudem auf seine Heimstärke. Das Steiermark-Derby ist mit 5.024 Zuschauern restlos ausverkauft.

Reaktionen aus der Kabine

Cheftrainer Markus Schopp: „Die Vorfreude ist riesig. Was gibt es Schöneres als ein ausverkauftes Stadion, einen hochspannenden Gegner, der eine beeindruckende Saison spielt. Eine großartige Situation, auf die wir uns sehr freuen. Die Ausgangslage ist klar. Wir spielen zuhause, wollen ein gutes Spiel zeigen und gewinnen!“ Offensivspieler Donis Avdijaj: „Wir freuen uns alle extrem auf das Heimspiel gegen Sturm. Eine tolle Kulisse wird uns unterstützen. Die ganze Woche haben wir hart gearbeitet und wollen vor heimischem Publikum drei Punkte holen.“