350 Kelag-Mitarbeiterinnen nutzten Weltfrauentag zum Austausch

Zum Fempowerment Day im Casineum Velden haben sich am Freitag 350 der knapp 500 beschäftigten Frauen im Kelag-Konzern versammelt. „Der Raum ist ein lebendiges Zeichen für den Wandel in einer männerdominierten Branche“, betonte KELAG-Vorstand Danny Güthlein. Im Vordergrund standen Themen, die sich mit individueller Weiterbildung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, selbstbewusstes Auftreten sowie Gesundheit und Wohlbefinden auseinandersetzen.

Energie braucht Vielfalt

„Die Energiewende ist eine große Herausforderung und um diese zu bewältigen, werden die besten Köpfe benötigt. Im Berufsalltag zeigt sich, dass sich in divers aufgestellten Teams der Blickwinkel erweitert und Entscheidungen getroffen werden, welche die Zufriedenheit aller Teammitglieder fördern“, hebt auch Kelag-Vorstand Reinhard Draxler hervor. Die Kelag habe sich vor 15 Jahren auf die Reise begeben und eine hauptsächlich von Männern dominierte Branche für Frauen als attraktiven Arbeitgeber positioniert. Heute setze der Konzern nicht nur auf Vielfalt, sondern mache auch „Equal Pay“ zu einer Selbstverständlichkeit. Der Weg der Transformation sei aber noch nicht abgeschlossen.

Karriere mit Zukunft

Das Unternehmen setzt sich das Ziel, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – von der Supportfunktion bis zur Führungskraft – mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen zu unterstützen. Dadurch können vielfältige Karrierechancen im gesamten Konzern eröffnet werden. Darüber hinaus verfolgen gezielte Initiativen, bei Neueinstellungen einen Frauenanteil von 30 Prozent zu erreichen. Wesentliche Bausteine seien flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten sowie Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten für Teilzeitkräfte.

Wachstum des Frauenanteils im Kelag-Konzern

In den letzten fünf Jahren sei die Mitarbeiterinnenzahl deutlich gestiegen. „Von rund 500 Mitarbeiterinnen finden sich etwa 20 Prozent in der Technik und dieser Anteil steigt stetig. Auch die Anzahl der weiblichen Lehrlinge in der Technik zeigt einen positiven Trend: Sechs junge Damen haben im Herbst 2023 mit der Lehre zur Elektrotechnikerin gestartet“, freut sich Michaela Sapetschnig, Leiterin Kelag-Personalmanagement.

