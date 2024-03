„Depot“ in der Krise: 200 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Veröffentlicht am 8. März 2024, 20:36 / ©Depot

Der neue Geschäftsführer, Rainer Schrems, plant einen großen Abverkauf und hat bereits vorsorglich rund die Hälfte der 400 Mitarbeiter beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorangemeldet, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Finanzkrise zwingt Depot zur Restrukturierung

Die Entscheidung zur Restrukturierung erfolgte aufgrund finanzieller Probleme, die dazu führten, dass fast die Hälfte der Filialen des Unternehmens Verluste verzeichnete. Rainer Schrems übernahm am 29. Februar die Position des Geschäftsführers von Depot.

Verändertes Konsumverhalten belastet Deko-Branche

Schrems betont, dass die finanzielle Notlage vor allem auf das veränderte Konsumverhalten zurückzuführen sei, insbesondere darauf, dass die Menschen nach der Corona-Pandemie ihr Geld vermehrt für Reisen und Restaurants ausgeben und weniger für Deko-Artikel wie Vasen, Tischdecken oder Duftkerzen. Trotzdem gibt es auch Standorte, wie jene an den Bahnhöfen, wo das Geschäft weiterhin gut läuft.

Großer Abverkauf startet bereits nächste Woche

Der große Abverkauf an den betroffenen Standorten soll bereits nächste Woche beginnen. Schrems verhandelt noch mit den Vermietern über mögliche Verbesserungen der Mietverträge, bevor endgültige Schließungen beschlossen werden.

Hoffnung für Depot-Mitarbeiter

Für die betroffenen Mitarbeiter besteht jedoch Hoffnung, da Schrems plant, sie in anderen Unternehmen unterzubringen, darunter Humanic, ÖAMTC-Reisebüros und Intimissimi/Calzedonia. Trotz der schwierigen Lage hat Schrems ein klares Ziel vor Augen: Er strebt an, durch diese Restrukturierung die Grundlage für ein gesundes Wachstum in der Zukunft zu schaffen.