Leoben bebte: Erdbeben mit der Stärke 2,1 gemessen

Am Abend

Veröffentlicht am 8. März 2024

Am Freitagabend, dem 8. März 2024, registrierte der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) ein Erdbeben der Stärke 2,1 westlich von Leoben um 19.32 Uhr. Wenngleich einige Bewohner in der Nähe ein leichtes Grollen im Untergrund verspürten, gibt es laut GeoSphere Austria keine Hinweise auf Schäden an Gebäuden.