Cobra-Einsatz bei Messe: Anonyme Anruferin warnt vor einer Bombe

Veröffentlicht am 9. März 2024, 06:10

In der Nacht von gestern auf heute fand am Messegelände in Klagenfurt eine Musikveranstaltung statt. Gegen 23.08 Uhr ging dann ein anonymer Anruf bei der Polizei ein. Eine Frau warnte vor ihrem Ex-Freund und zwei weiteren Freunden, diese sollen mit Waffen und einer Bombe zur Veranstaltung unterwegs sein.

Nach Durchsuchung ging Konzert weiter

Diese wurde daraufhin sofort unterbrochen und das Gelände geräumt. Die anwesenden Polizeikräfte – unter anderem jene der Cobra – durchsuchten das Gelände, konnten dabei allerdings weder Waffen noch Bomben auffinden. Die Konzertbesucher konnten daraufhin wieder in die Messehalle zurück und die Veranstaltung wurde fortgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2024 um 06:31 Uhr aktualisiert